Eugénie Rebetez à l'affiche d'Evidanse

Évidanse, programmation conjointe de spectacles de danse par les centres culturels régionaux, met un fort accent sur des artistes régionaux dans sa saison 2017-2018. Eugénie Rebetez y figure en bonne place avec son nouveau spectacle intitulé «Bienvenue», qui sera donné à Delémont et Bienne en janvier. La première a eu lieu lundi à Zurich. Autres «régionaux»: Rébecca Spinetti avec une création pour deux danseuses présentée à Saignelégier, et Amadou Dieng, danseur traditionnel africain et contemporain basé à Porrentruy. Eugénie Rebetez a répondu aux questions du Quotidien Jurassien.