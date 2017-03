Expo régionale à dimension nationale

L’Arc Expo, concours des plus belles laitières du Jura, de Neuchâtel et du Jura bernois, a connu un joli succès de fréquentation samedi à Saignelégier avec plus de 1500 visiteurs. Certes, des miss d’exception ont donné le ton mais la qualité était relevée dans toutes les classes, conférant à l’exposition régionale une dimension nationale. La suite dans notre édition de lundi.