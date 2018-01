Extension du haut débit à 75 foyers

Environ 75 foyers supplémentaires, essentiellement situés à Ocourt et dans ses environs, devraient bientôt pouvoir disposer d’une connexion internet haut débit. La société Mojolan Sàrl, qui fournit déjà une cinquantaine de foyers dans la commune, vient en effet de déposer un projet en ce sens, devisé à 85 000 fr. et soutenu par la commune, qui implique la construction d’une quinzaine de nouvelles antennes réparties sur six sites différents. À lire dans notre édition de samedi.