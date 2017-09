Fazil Say: quelques notes d'amour et de résistance

Le riche programme du Festival du Jura se poursuit demain avec la venue, à Delémont, du pianiste turc Fazil Say. Cette star mondiale souvent présentée comme l’enfant terrible du piano offrira pour le 40e anniversaire du festival une création mondiale au public jurassien. Cette pièce pour piano et quartet à cordes raconte un épisode étonnant de la vie d’Atatürk. Le compositeur la décrit omme une ode à l’amour qu’éprouvait le père fondateur de la Turquie pour la nature. Une âme sensible et dissidente à rencontrer aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.