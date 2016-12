Feu vert à la démolition de l’église de Courtelary

Construite en 1971 et dédiée à la Sainte Trinité, l’église de Courtelary vit ses dernières heures. Réunie mardi, l’assemblée de paroisse catholique du vallon de Saint-Imier (qui couvre le territoire allant de Renan à Sonceboz) a en effet accepté un crédit d’engagement de 4,4 millions de francs en vue de la démolition du bâtiment et de la construction, à la place de l’église, d’un immeuble d’habitation à vocation sociale et paroissiale. Pour être concrétisé, ce projet d’envergure devra toutefois encore franchir plusieurs étapes. À lire dans notre édition de samedi.