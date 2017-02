Feu vert pour le coup de jeune aux écoles

Les citoyennes et citoyens de Delémont et de Haute-Sorne se sont exprimés hier sur la rénovation de leurs écoles primaires, celle du Gros-Seuc pour la capitale, et celle de Bassecourt pour la deuxième commune du canton. Dans les deux cas, les budgets s’écrivent à sept chiffres: 7,3 millions de francs pour le Gros-Seuc et 3,2 à Bassecourt. Malgré ces coûts conséquents, le Souverain a plébiscité ces projets: dans les deux communes, quatre électeurs sur cinq ont approuvé les travaux pour l’avenir de leurs enfants.