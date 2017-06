Finances saines malgré une saison moyenne

La saison 2016 – 2017 de l’Association jurassienne de ski de fond (AJSF) a été qualifiée de «moyenne» par le président Jean-Claude Salomon. Ce constat s’applique tant sur le plan de l’utilisation des pistes que sur celui de la vente de vignettes. «La saison n’a pas été favorable du point de vue de l’enneigement, mais quand il y avait de la neige, les gens ont utilisé les pistes et ont glissé sous les sapins franc-montagnards», a constaté Jean-Claude Salomon. Pour illustrer son propos, pas moins de 2561 passages ont été comptabilisés dans la neige fraîche entre Les Breuleux et la Combe à la Biche entre le 20 et le 29 janvier (3874 passages sur l'ensemble de la saison). Le détail dans notre édition de vendredi.