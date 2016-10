Folklore et traditions à la désalpe

La 28e désalpe du Boéchet se déroulera samedi. Quelque 170 génisses parcourront 11 km accompagnés de plus de 30 agriculteurs. Le cortège, qui débutera à 14 h 30, sera composé de 15 chars, une centaine d’enfants et près de 200 bovins. Entre 4000 et 5000 spectateurs sont attendus. Le programme dans Le Quotidien Jurassien de mardi.