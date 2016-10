Football-Club Tavannes-Tramelan: magnifique ouverture

La «IV» du Football-Club Tavannes-Tramelan (FCTT) vient à peine de disputer son premier match qu’elle a déjà acquis sa petite notoriété dans le monde du football jurassien. Uniquement composée de requérants d’asile, âgés de 16 à 28 ans et hébergés temporairement dans l’abri de protection civile sous la patinoire, l’équipe est intégrée au club et entraînée par un de ses membres. Par sa démarche, le comité du FCTT veut déborder les a-priori et tacler l’exclusion. À lire dans notre édition de samedi.