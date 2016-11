Forte augmentation du capital-actions présentée comme un coup d’accélérateur

La société zurichoise FIDES Business Partner investit 8 millions de francs et devient l’actionnaire majoritaire d’Helvetica Brands Group SA, à Delémont, principalement connue pour son couteau Swiza. Le capital-actions de la société jurassienne passe ainsi à dix millions de francs. Un an après le lancement de son couteau suisse entièrement repensé, la manufacture delémontaine entend accroître ses activités et augmenter l’effectif de son personnel.