Full et sentimental, le Chant du Gros

Les jours se suivent et se ressemblent au Chant du Gros. Affluence des grands soirs et météo assurées hier encore avec, dans la lumière, Keziah Jones, l’homme qui a débuté entre deux rames de métro, Souchon et Voulzy qui a fait vibrer une foule sentimentale. Performance intense et puissante en fin de soirée des dandies des Caraïbes, Joey Starr et Nathy.