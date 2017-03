Fusionnée, elle s’appellerait Courrendlin

Une seule commune, nommée «Courrendlin» et réunissant les localités de Châtillon, Courrendlin, Rebeuvelier, Rossemaison et Vellerat verra-t-elle l e jour en 2019? Cette proposition sera faite aux citoyens l e 11 juin, jour de votation. La convention de fusion a été présentée jeudi. Convaincus que «l’union fait la force», les exécutifs communaux soutiennent l e projet. Mais des réticences pourraient notamment se faire entendre du côté de Rossemaison et Châtillon. Enquête dans Le Quotidien Jurassien de vendredi.