Grave accident de la circulation entre Porrentruy et Coeuve

Un grave accident de la circulation s’est produit hier soir aux alentours de 20 heures sur la route Porrentruy-Coeuve, entre le magasin Les Vergers d’Ajoie et l’intersection du Mont-de-Coeuve. Deux véhicules jurassiens sont entrés en collision frontale. Une dizaine de véhicules de la Police cantonale et des sapeurs-pompiers de Porrentruy ont été dépêchés sur les lieux. Une ambulance et deux hélicoptères de la Rega sont également intervenus sur place pour l’évacuation des deux conducteurs, seuls occupants des deux véhicules. Grièvement blessés, ils ont dû être été désincarcérés, puis ont été héliportés vers les hôpitaux universitaires de Bâle et Berne.