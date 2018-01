Grosse campagne contre No Billag

C’est un large comité de personnalités jurassiennes de tous bords qui ont présenté hier leurs arguments contre l’initiative No Billag, soumise à votation le 4 mars au plan fédéral. Des représentants de la gauche à la droite de l’échiquier politique, de la culture, des consommateurs, du monde des sports et des syndicats ont décrit les conséquences potentielles d’un succès de cette initiative qui priverait de la redevance la SSR et les chaînes privées de radio et de télévision régionales. Explications dans notre édition de samedi.