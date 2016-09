Hausses de primes: le Jura dans le haut du classement

Le canton du Jura connaîtra l’année prochaine la plus forte hausse des primes

maladie de Suisse pour les adultes: 7,3% en moyenne, contre 4,5% de hausse

au niveau suisse. Les primes pour les jeunes adultes et enfants vont augmenter davantage encore, tant dans le Jura qu’en Suisse. Le ministre jurassien de la Santé Jacques Gerber a exprimé sa colère. «Nous sommes dans l’incompréhension et la stupeur», a-t-il déclaré aux médias hier après-midi. Analyse.