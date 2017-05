Hermès achève son intégration industrielle

Le groupe de luxe français Hermès a inauguré hier au Noirmont les Ateliers d’Hermès Horloger SA, nés de la fusion des sociétés Natéber SA et Joseph Erard SA, le cadrannier et le boîtier acquis en 2012 et 2013. Même si elle n’a plus à revendiquer sa place au sein de l’horlogerie suisse, La Montre Hermès a connu une année 2016 compliquée, avec un recul de l’ordre de 3% pour un chiffre d’affaires avoisinant les 150 millions de francs. Le détail dans l'édition de ce vendredi 19 mai.