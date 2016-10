Hommage au généreux «peinturleur»

Marchand ambulant puis tenancier d’une petite épicerie dès 1899 en vieille ville de Moutier, Florentin Garraux était aussi un artiste prolifique au style original et raffiné. Affiches, tableaux, messages et cartes postales composent son œuvre. Des créations par milliers, disséminées ça-et-là, et dont jouit notamment le Musée du tour automatique et d’histoire (MTAH). L’institution a souhaité remettre un coup de projecteur sur cet artiste attachant et généreux, qui se considérait comme un simple «peinturleur».