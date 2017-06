Hommage au papa delémontain de Yakari

«Dans le Jura, on disait volontiers d’un enfant un peu vif que c’était un sacré petit tonnerre. C’est ce qui m’a inspiré pour trouver le nom du cheval de Yakari», raconte André Jobin, créateur avec le dessinateur Derib, des aventures du petit sioux Lakota. «Yakari fait partie de ma vie, c’est mon 5e enfant!», avoue le scénariste né dans le Jura. Établi depuis 1999 à Nîmes, il sera honoré demain lors de la cérémonie d’ouverture de Delémont’BD. «C’est émouvant de revenir ainsi à Delémont, lorsque je me souviens que j’ai dû quitter le Jura parce que je n’avais plus de travail», avoue volontiers le scénariste et journaliste qui, à 90 ans, demeure un patriote jurassien convaincu. Portrait dans notre édition de jeudi.