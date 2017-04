Horlogerie: une renaissance en France voisine

L’horlogerie française mise sur le made in France pour renaître et conquérir des marchés. Disparue depuis les années 1970 et l'emprise du Swiss made, la production de mouvements tricolores reprend outre-Doubs. Sans inquiéter pour l’instant l’hégémonie et le prestige du Swiss made. À lire dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.