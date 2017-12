«Ici, ma vie a du sens parce que je peux apporter un vrai changement»

Marie-Claude Meyrat Prasad, enfant des Chenevières, est installée avec son mari Gautam Prasad et leurs trois enfants à New Delhi, la capitale de l’Inde, depuis 2011. Le choix de vivre là-bas, c’est elle qui l’a fait, suite à une expérience d’une année qui l’a amenée à travailler à différents projets d’aide au développement dans l’État du Bihar, un des plus pauvres de l’union indienne. Bien intégrée (elle parle l’hindi couramment) et bien dans ses bottes dans son pays d’adoption, elle fourmille de projets qui lui font envisager l’avenir avec enthousiasme. Rencontre.