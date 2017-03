Il a piloté la Transjurane de A à Z dans le Jura bernois

Le 3 avril, le dernier tronçon de la Transjurane, entre Court et Loveresse, sera ouvert à la circulation, marquant ainsi officiellement la fin d’un chantier qui aura duré plus de 30 ans. Le Tavannois Jean-Pierre Zürcher, ingénieur en génie civil et chef de la section construction des routes nationales du canton de Berne, aura consacré une grande partie de sa carrière à ce chantier du siècle de la région jurassienne. Rencontre dans notre édition de vendredi avec celui qui, dès 1985, a planché sur la planification du tronçon bernois de l’autoroute A16 et qui a suivi de près toutes les étapes d’une aventure dont la fin coïncidera, à quelques mois près, avec son départ à la retraite.