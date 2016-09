Il a voulu tuer à coups de poing et à coups de couteau: 52 mois de prison

À coups de poing et de couteau, Salvador* a laissé s’exprimer sa jalousie maladive un soir de décembre 2014. Le Portugais de 41 ans a écopé hier d’une peine de 52 mois de prison, notamment pour tentatives de meurtre et de lésions

corporelles graves à l’encontre de son ex-petite amie et de son cousin. Certes pathologique, son comportement excessif n’a pas suffi à lui éviter un retour derrière les barreaux. Le prévenu poursuivra néanmoins sa thérapie.