Il compose la partition de sa vie

À 28 ans, Nathan Stornetta a déjà bien roulé sa bosse dans le domaine musical. Il rentre juste de plus de quatre mois de tournée en tant que percussionniste sur le «Hans Zimmer live on Tour». Si cette parenthèse en tant que performeur lui a permis de revenir à ses premiers amours, il est avant tout compositeur de musique pour l’image. Après plusieurs collaborations avec Hans Zimmer sur des films hollywoodiens, il a beaucoup écrit pour les grandioses spectacles historiques du Puy du Fou. Des projets où la musique est prépondérante et pour lesquels il n’a pas compté ses heures. Et ce n’est que le début. Une rencontre à faire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.