À partir de samedi et j usqu’au dimanche 6 mai, le Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH) à Delémont ouvre ses portes sur le monde plein de mystères des contes et légendes du Jura. Des histoires qui font rire, peur ou réfléchir, toutes sauvées de l’oubli par le patient travail, au mitan du XXe siècle, de Jules Surdez, instituteur féru de patois jurassien. Mais pour restituer ces contes folkloriques dans un langage que chacun comprend aujourd’hui, il aura fallu la thèse d’une dialectologue, Aurélie Reusser-Elzingre, assortie des dessins de l’illustrateur Nicolas Sjöstedt. . À découvrir dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.