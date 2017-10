Il fait remonter ses souvenirs à la surface

Léon-Joseph Broquet, alors âgé de 18 ans, fut engagé, en 1942, pour travailler à la mine des Prés-Roses, à Delémont, qui ferma ses portes en 1945, à la fin de la guerre. Il a évoqué, avant-hier à l’occasion du centenaire de la tête du puits de mine des Rondez, ces trois années qui lui ont permis de partager le quotidien, 130 mètres sous terre, des mineurs et des wagonniers. Au début du XXe siècle, on dénombrait 190 puits de mine dans la région, une époque que l’Association de la tête du puits de mine des Rondez souhaite faire revivre, en transformant son bâtiment en lieu d’exposition et en espace polyvalent.