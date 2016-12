"Il faut améliorer le sentiment d’insécurité"

Une année s’achève, avec son lot de malheurs, de bourreaux et de peines. En ces jours de fête, il relève du devoir moral de se souvenir de ce qui a prêté à rire et de rompre définitivement avec l’ennui mortel. Soit. Les rédactions du Quotidien Jurassien s’exécutent en offrant aux lecteurs un collier de perles et autres coquilles récoltées en 2016. À déguster dans notre édition de samedi.