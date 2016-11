Il faut aussi s’occuper des intimidateurs

Harcèlement et cyber harcèlement: comment faire face à ces phénomènes à l’école et au-delà? Les Réseaux jurassien et bernois des écoles en santé se sont penchés hier sur cette problématique lors d’une journée de partage qui s’est tenue au Campus Strate J à Delémont. Une méthode qui inclut un travail avec les «intimidateurs» a été présentée par un spécialiste français de la question. Interview à lire dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.