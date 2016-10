"Il faut être autenthique et honnête"

La mort reste pour beaucoup un sujet tabou. On n’en parle pas volontiers, et c’est encore plus difficile d’aborder la question avec les enfants. Comment parler de la mort aux enfants? «Il faut être authentique et honnête», dit Isabelle Rouvroy, responsable du secteur nouvellement appelé «Deuil et Accompagnement» à Caritas Jura. Interview à lire dans Le Quotidien Jurassien de lundi.