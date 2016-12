Il faut toujours composer avec des complications dans le secteur horloger

La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) a publié mercredi son baromètre industriel pour le premier trimestre 2017. Les indicateurs stagnent et le tissu industriel régional reste victime d’un effet de cisaille, pincé entre la cherté du franc et les incertitudes dans le secteur horloger. Les regards se tournent vers Berne et le Secrétariat d’état à l’économie avec l’espoir de faire passer l’idée de mesures de soutien extraordinaires, notamment en matière de chômage partiel. Le détail dans notre édition de jeudi.