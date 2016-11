Il mène sa carrière à la baguette

L’actualité de l’illusionniste biennois Blake Eduardo déborde, avec un prix décroché au championnat de France de magie et un passage à l’émission «La France a un incroyable talent». Le décollage de sa jeune carrière, il ne le doit ni à un coup de baguette magique, ni à l’intervention de bonnes fées, mais à une irrépressible volonté de progresser dans son art aux confins de l’illusionnisme et de la comédie. Il veut installer son personnage dans un univers absurde, au sens humoristique et non camusien du terme, qu’il ébauche par cette maxime: «Je suis le seul magicien au monde qui n’a pas de pouvoirs magiques.» À lire dans notre édition de mercredi.