Ils arpenteront un paradis de la randonnée

La deuxième édition du Jura Rando Festival débute demain jeudi à Saint-Ursanne. Plus de 400 personnes ont d’ores et déjà prévu de participer à l’une des 44 randonnées mises sur pied pour l’occasion. Musique en soirée et Tête de Moine, fleurs comestibles ou lieux sacrés en journée sont au programme jusqu’à dimanche. Un article à parcourir sans effort dans notre édition du jour.