Ils coulent des jours heureux à Nazareth

Installée à Nazareth depuis plus de 20 ans, la Delémontaine Myriam Khalil, née Wüthrich, est un modèle d’intégration dans une des régions pourtant les plus tourmentées du globe. En terre de Galilée, cette ancienne infirmière dit même mener une vie «tout à fait normale» avec son mari Rafic, également bien connu dans le Jura, et leurs trois enfants. Mais la ville qui a vu grandir Jésus, l’une des plus sûres d’Israël, se trouve au carrefour des influences chrétiennes et musulmanes et chacune des communautés se disputent les intérêts de la ville. Reportage à lire dans notre édition du jour.