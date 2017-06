Ils font le pont pour la Fête-Dieu

En cette veille de long week-end de Fête-Dieu, le Collège de Delémont et l’École de commerce, situés de part et d’autre de la Sorne, s’offrent un pont. Un vrai. La nouvelle passerelle enjambant la rivière a été délicatement déposée hier matin sur ses culées fraîchement coulées. C’est le premier jalon bien visible de la recomposition du secteur Morépont amont, qui accueillera un parc urbain et une seconde passerelle cet automne. Faire le pont? C'est avec Le Quotidien Jurassien de ce jour.