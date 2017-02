Ils redonnent vie à l’ancienne Villa Meusy

Après Delémont, les artistes BillyBoy* et Lala ont posé leurs bagages en Ajoie. I ls redonnent son lustre d’antan à une maison de maître de 1902, qu’ils rénovent dans l’esprit et avec les matériaux d’origine. Livres, exposition et émission sur Youtube sont leurs projets actuels, et printaniers pour certains. Rencontre dans Le Quotidien Jurassien de samedi.