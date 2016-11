Internet, réseaux sociaux: des pistes pour accompagner ses enfants

Suréquipés et hyperconnectés, nos enfants passent de plus en plus de temps sur internet et les réseaux sociaux, où le meilleur côtoie le pire. Démunis,certains parents s’en inquiètent. Que faire pour bien faire? Tenir sa progéniture à distance, la «fliquer», gendarmer? Mieux vaut encourager le dialogue, la confiance et l’accompagnement, répond Laurence Binggeli, animatrice à Pro Juventute, qui livre ici quelques pistes, avant une conférence attendue, jeudi soir au Noirmont. A lire dans l'édition de ce mercredi 23 novembre.