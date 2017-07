Jacques Stadelmann s'en est allé

Jacques Stadelmann, ancien maire de Delémont, député et confrère journaliste, est décédé hier matin des suites d’une leucémie après un court séjour à l’hôpital. Cet homme convivial et volubile que tous appelaient amicalement «le Stad» n’a souhaité ni cérémonie, ni hommage public, et a simplement choisi de donner son corps à la science. Il laissera l’image d’un homme de convictions, engagé, le cœur résolument à gauche. D’un vrai Delémontain qui s’était retiré en Ajoie depuis sept ans avec sa compagne Colette.