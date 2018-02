Jämes Frein élu président du Parti socialiste jurassien

Jämes Frein, de Montignez, a été élu hier soir président du Parti socialiste jurassien. Il sera assisté par deux vice-présidentes, Katia Lehmann, de Villars-sur-Fontenais, et Lucie Scaiola, de Moutier. Loïc Dobler présidera le groupe socialiste du Parlement jurassien. Le PS a donné ses mots d’ordre pour le 4 mars: non à No Billag, oui au régime financier de la Confédération et oui aux deux questions sur les dépôts de déchets radioactifs. Interview à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.