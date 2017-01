«Je ne m’attendais pas à une vie aussi dure»

Le cinéaste Daniel Künzi a multiplié les allers et retours entre Genève et les Franches-Montagnes durant plus d’un an pour suivre les saisons de la vie de trois familles paysannes du cru. De cette aventure, il a tiré un documentaire: «Jura: enracinés à leur terre», projeté dès samedi sur les écrans de la région.