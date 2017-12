«Je quitte mon poste l’âme sereine»

Après 24 ans passés au service de sa commune, dont 12 en tant que maire – soit le maximum autorisé par le règlement communal –, Paul-André Jeanfavre (UDC) tire sa révérence. En un quart de siècle, il a vu les tâches au sein du Conseil municipal se complexifier et l’aspect juridique prendre de l’importance, sans pour autant que son plaisir à diriger sa commune ne soit altéré. Durant son mandat, Sonceboz Sombeval aura connu le plus grand développement économique et démographique du Jura bernois. Une situation réjouissante, mais qui impose aussi son lot de défis. Portrait dans notre édition de mercredi.