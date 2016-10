«Je veux une journée d’orientation obligatoire pour les femmes»

Le canton du Jura a reçu hier plus de 300 officiers de la Région territoriale 1– qui couvre tous les cantons romands et celui de Berne – convoqués à Vicques pour le rapport annuel. Il a beaucoup été question de la nouvelle réforme de l’armée et des changements qui vont affecter la Reg Ter 1 dès 2018. Le divisionnaire Daniel Baumgartner, nouveau chef des Forces terrestres, a appelé les cadres à se montrer excellents pour attirer les jeunes, femmes comprises. Le détail en l'édition de ce samedi 15 octobre.