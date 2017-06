Jean-Sébastien Bach rencontre l’Afrique à Delémont

Une soixantaine d’enfants, adolescents et d’adultes du Jura et du Jura bernois partiront à trois reprises, demain et samedi, en Afrique avec Jean-Sébastien Bach. «Au départ, les plus j eunes étaient plus enthousiastes à l’idée de jouer des rythmes africains que d’interpréter du Bach», se souvient Michel Zbinden, un des initiateurs de ce spectacle musical original. «Pédagogiquement, nous souhaitons ouvrir les élèves à toutes les cultures. C’est sensationnel de pouvoir ainsi les plonger dans la musique de Bach. Nous sommes en plein dans le mille», se réjouit-il, entre deux répétitions au Forum Saint-Georges, à Delémont.