Jordan: «L’économie jurassienne est davantage cyclique que dans le reste du pays»

La Banque nationale suisse (BNS) continuera d’agir sur le marché des devises et maintiendra le taux d’intérêt négatif (à - 0,75 %). Son président l’a réaffirmé hier soir devant la 38e Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura qui a réuni quelque 200 chefs d’entreprises et invités à Saignelégier. Si la reprise a bien sonné, elle est mesurée et à considérer avec discernement. Le point avec Jacques Chapatte, dans l'édition de ce mercredi 17 mai.