Jour après jour, la semaine du président

Ces jours-ci, le téléphone de Gérard Queloz chauffe et sa boîte mail déborde. «Dans l’année, il y a des temps de négociation plus difficiles à gérer mais cette semaine est la plus stressante», convient le président du Marché-Concours. Nous l’avons suivi jour après jour dans la dernière ligne droite, avant le grand rush de ce week-end. À lire dans Le Quotidien Jurassien de vendredi.