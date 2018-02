Jura, Terre promise à de beaux éclats de rire

«Ce sera un vrai documentaire, mais nous nous lâchons pour en faire quelque chose d’amusant. Ce sera plus drôle et plus exubérant que ce que nous avions fait avec l’A16», avertit Miguel-Angel Morales du collectif Plonk et Replonk. Il participe depuis lundi avec ses compères au tournage du film «Jura Terre Promise» que le réalisateur Claude Stadelmann dévoilera en avant-première le 24 septembre dans la capitale jurassienne. L’équipe de tournage a équipé d’une greenbox un atelier d’artiste, situé à la Communance, pour y filmer les comédiens Didier Chiffelle et Laura Chaignat qui pourront ensuite être facilement incrustés dans des décors, animés et conçus par Plonk et Replonk. Le Quotidien Jurassien s'est glissé dans les coulisses du tournage. A lire aujourd'hui.