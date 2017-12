L’A16, un dernier virage sur grand écran

Huit mois après l’ouverture du dernier tronçon de l’autoroute A16, un film documentaire retraçant l’histoire de la construction de la Transjurane dans le Jura bernois est proposé au public. Réalisé par le Jurassien Pierre-Alain Gogniat et le Biennois Stefan Hugentobler, Transjurane, nouvelle voie nouveaux horizons vient compléter à merveille le film de Nicolas Chèvre et Claude Stadelmann sorti l’an dernier et relatant l’aventure côté jurassien. À lire dans notre édition de lundi.