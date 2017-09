«L’agriculture conventionnelle abîme la vie»

Est-il préférable de manger bio et étranger ou local et conventionnel? Un dilemme auquel fait face chaque consommateur. Lucien Willemin, franc-montagnard d’origine établi à La Chaux-de-Fonds, auteur et fondateur de La Chaussure Rouge, active dans la mise en lumière des alternatives positives, traite cette question dans son dernier livre Tu parles Charles, manger local c’est loin d’être l’idéal . Il animera une conférence vendredi dans l a tente forum du Marché bio à Saignelégier.