L’année des conteneurs semi-enterrés

Plus de 180 conteneurs semi-enterrés destinés à collecter les sacs taxés seront posés les deux prochaines années dans la majorité des communes du district de Delémont. Alors que les premiers projets sont déposés publiquement à Courchapoix, Mervelier et Rebeuvelier, seulement cinq communes ont jusqu’à présent renoncé à l’installation de ces conteneurs pour leur préférer le ramassage porte-à-porte. Pourtant, la collecte par conteneurs semi-enterrés doit éviter l’augmentation de la taxe au sac qui, depuis plusieurs années, ne suffit plus à financer l’élimination des ordures ménagères. Développement dans notre édition de vendredi.