L’anti-montre arrive: à chacun de créer son décor et de la monter à partir d’un kit

Ses initiateurs la présentent comme une «anti-montre»: elle n’aura pas de marque et chacun lui donnera le look qu’il désire en créant lui-même le cadran, le boîtier, même le bracelet ou un autre support de son choix. Ce sera une montre en kit, dont toutes les pièces proviendront de la région – certaines étant fabriquées à l’Ecole des métiers de Porrentruy, et que l’on montera de préférence dans un «fablab», dont on utilisera les imprimantes et graveuses laser, entre autres outils. La mise au point de la «nO’clock» – c’est son nom – a franchi une étape majeure jeudi au FabLab de Neuchâtel, en attendant que s’ouvre le CreaLab à Delémont. Reportage à découvrir dans notre édition de vendredi.