L’autre berceau de la race indigène

L’élevage des étalons est une tradition qui remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle à Damvant. Un siècle et demi d’efforts pour l’amélioration de la race des Franches-Montagnes. Trois familles d’éleveurs continuent à porter haut le flambeau. Huit sérieux clients de la Sélection nationale des étalons, cette fin de semaine à Glovelier , proviennent à nouveau de leurs trois écuries. Plongée aux confins de la Haute-Ajoie, dans un village qui compte toujours deux fois plus de chevaux que d’habitants, où finalement les conditions ne sont pas si éloignées du berceau montagnard de la race. Et la passion aussi ardente. La suite dans notre édition de jeudi.