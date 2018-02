L’avenir des étalonneries en question

C’est une tradition bien établie: cinq étalons franches-montagnes du Haras national suisse passeront l e printemps dans les deux étalonneries des Breuleux et de Montfaucon, parmi les plus fréquentées du pays. Mais les choses pourraient changer: les assemblées des deux syndicats francs-montagnards diront bientôt si elles veulent, ou non, initier un processus de collaboration et plancher sur un projet de station commune.